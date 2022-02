Het KNMI heeft vrijdag code rood uitgegeven vanwege storm Eunice die over ons land trekt. Het openbaar vervoer ligt plat en verzekeraars verwachten enorme schade. Hoe kun je je toch voorbereiden op de komst van Eunice?

Blijf binnen

Het beste advies is om binnen te blijven, zegt het Rode Kruis op zijn website. "Fikse windstoten zorgen voor rondvliegende spullen die schade en ongelukken kunnen veroorzaken." Dit geldt ook voor takken die van bomen vallen. Dit is de voornaamste reden dat het treinverkeer in heel Nederland na 14.00 uur wordt stilgelegd.

Als je boodschappen moet doen, probeer die dan te doen voordat de piek van de storm zich aandient.

Haal losse objecten in en om het huis binnen

Tuinmeubilair dat buiten staat, kan je beter binnen opbergen. Ditzelfde geldt voor losse potten en achtergebleven parasols. Op sociale media circuleerden donderdag beelden van rondvliegende gft-containers in het Verenigd Koninkrijk, waar Eunice op dat moment over trok. Denk ook aan pergola's en barbecues die kunnen omwaaien.

Zorg er ook voor dat rolluiken, markiezen en zonneschermen goed vastzitten of opgerold zijn. Loop ook na of de schutting goed vaststaat - die kan een perfecte windvanger zijn. Sluit ramen en deuren goed. Denk ook aan potten op balkons en zorg ervoor dat deze niet weg kunnen waaien.

Controleer indien mogelijk of er geen dakpannen los liggen of verschoven zijn. Ook de bevestiging van dakkoepels, golfplaten, satellietschotels, vlaggenmasten en antennes kunnen worden gecheckt.

Wees voorbereid als je wel op pad moet

Soms is het noodzakelijk toch de deur uit te gaan. Wees dan goed voorbereid. Houd er rekening mee dat reistijden langer zullen zijn: het openbaar vervoer rijdt niet en op de weg kunnen rondwaaiende objecten of takken tot overlast of stremmingen leiden.

Hou op de weg meer afstand en verminder de snelheid. Houd rekening met andere weggebruikers, die ook overvallen kunnen worden door objecten of takken. Er kunnen zich sneller gevaarlijke situaties voordoen. Houd twee handen aan het stuur, om de controle over de auto te behouden als zich opeens rukwinden voordoen.

Parkeer de auto niet onder bomen met veel takken. Probeer ook parkeerplaatsen bij huizen met losse dakpannen te mijden.

Ga niet fietsen, zet je rijwiel binnen

Als de piek van Eunice zich aandient, is het niet slim om op de fiets te stappen. Windvlagen kunnen fietsers overvallen en onveilige situaties veroorzaken. Het kost meer moeite om te sturen en om vooruit te komen.

Een fiets neerzetten op de standaard is niet effectief bij een storm als Eunice. Ook scooters zullen snel opvallen. Plaats rijwielen en scooters daarom in een rek of nog beter: zet ze binnen. Zo vormen ze ook geen risico voor voorbijgangers.

Laad je telefoon op voordat je weggaat

Zorg ervoor dat je smartphone is opgeladen als je op reis gaat. Mocht er iets gebeuren, dan is het fijn als het thuisfront of de hulpdiensten gebeld kunnen worden.

Let op elkaar en je huisdieren

Bedenk of je wellicht buren hebt die oud(er) of hulpbehoevend zijn en niet in staat zijn zich goed voor te bereiden op de komst van Eunice. Bied bijvoorbeeld een oude buurvrouw hulp aan als je denkt dat ze het nodig heeft.

Zorg ervoor dat huisdieren binnen zijn, waarschuwt de Dierenbescherming. "Doe alsof het Oudejaarsavond is", adviseert een woordvoerder. "Een storm veroorzaakt veel vreemde geluiden waar dieren heel snel van schrikken of onrustig van worden. Als een kat of hond met dit weer naar buiten rent, vind je hem niet snel weer terug."

Wie met de hond naar buiten moet, krijgt het advies beter op te letten dan normaal. "Neem voor je hond geen risico's die je zelf ook niet neemt", adviseert de zegsman. "Als jij de kans loopt op een tak op je hoofd, loopt de hond die ook." Het advies is ook om paarden die buiten staan op stal te zetten voordat Eunice losbarst.