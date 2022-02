Het KNMI heeft voor vrijdagmiddag en -avond code rood uitgegeven voor de kustprovincies en het Waddengebied, omdat storm Eunice de komende uren over ons land raast. Het hoogste weeralarm geldt vanaf 14.00 uur voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Flevoland en het IJsselmeergebied.

Volg de laatste ontwikkelingen over storm Eunice in ons liveblog.

In de rest van Nederland blijft code oranje van kracht, behalve in Limburg: daar geldt code geel.

Storm Eunice trekt vrijdag met windstoten tot 130 kilometer per uur over Nederland. Aan de kust is mogelijk sprake van windkracht 11, in de rest van het land windkracht 10. De wind draait geleidelijk van zuidwest naar west, aldus het KNMI.

Het weerinstituut waarschuwt voor aanzienlijke schade en zeer gevaarlijke situaties, die kunnen ontstaan als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. Aan het einde van de avond in en de nacht van vrijdag op zaterdag neemt de wind vanuit het zuiden af.

Dit betekenen de weercodes Code geel: mogelijk kans op gevaarlijk weer, wees alert

Code oranje: grote kans op gevaarlijk weer, wees voorbereid

Code rood: weeralarm voor extreem weer met veel impact

Geen treinen na 14.00 uur

Vanwege de storm stoppen treinen om 14.00 uur met rijden. Veel vluchten op luchthaven Schiphol zijn geannuleerd. Rijkswaterstaat heeft weggebruikers gewaarschuwd voor gevaarlijke rijomstandigheden.

Verder zijn veel vaccinatie- en testlocaties van de GGD's dicht vanwege de storm en worden bruggen en sluizen mogelijk tijdelijk niet bediend.