Boeren kritisch op tool voor uitkoopregeling: 'Snap al die flauwekul niet'

Boeren zijn niet te spreken over de maandag verschenen stikstoftool om te ontdekken welke uitkoopregeling ze kunnen krijgen. "We moeten een hele studie doen voordat we eindelijk eens weten waar we aan toe zijn" en "voor oudere boeren is dit echt niet te doen", reageerden ze. NU.nl sprak drie agrariërs, die weinig enthousiast zijn.

Na vier jaar stress en zorgen hoopten Ursula en Martijn te Brake maandag op meer duidelijkheid: zijn ze wel of geen piekbelasters (bedrijven die veel uitstoten)? En wat betekent dat dan voor hun melkveebedrijf? Het antwoord blijft voorlopig uit, want al snel na het openen van de online rekentool hadden de melkveehouders er genoeg van.

"Het systeem is ingewikkeld en we kwamen de ene na de andere vage term tegen waar we nog nooit van hebben gehoord", zucht Ursula te Brake vanuit Gelderland aan de telefoon. "We moeten nu eerst een hele studie gaan doen voordat we weten waar we aan toe zijn. Sorry hoor, maar ik moet ook nog gewoon m'n kalveren gaan voeren."

De rekentool is onderdeel van de uitkoopregelingen voor boeren waarmee het kabinet de stikstofcrisis wil aanpakken. Er is één regeling voor piekbelasters en één algemene regeling. Het kabinet reserveert 1,5 miljard euro voor het vrijwillig uitkopen van boeren.

'Het is weer een hoop extra werk'

Michel van Dorst, melkveehouder in Etten-Leur, heeft de tool net geopend als NU.nl hem maandagmiddag belt. "Gebouw-invloed, warmte-inhoud, pluimstijging", somt Van Dorst op. "Ik weet dat die gegevens er wel zijn, maar die allemaal verzamelen en verwerken is voor mij te ingewikkeld. Ik kan mijn adviseur dus weer gaan bellen."

Van Dorst vindt het onbegrijpelijk dat het op deze manier moet. "De overheid heeft al deze informatie al, want die is onderdeel van de vergunningen die ik eerder heb aangevraagd. Het is gewoon weer een hoop extra werk. Ik kan het op mijn 31e misschien nog wel leren, maar voor veel andere boeren is dit echt niet te doen."

Handleiding van 262 pagina's om boeren te helpen

Voor boeren die er zelf niet uitkomen, heeft het ministerie een hulplijn opgezet en een handleiding opgesteld. Die telt vijf pagina's. Voor de boeren die nog meer hulp nodig hebben, is er een uitgebreider handboek van 262 pagina's. Zelfstudie en werk waar de Overijsselse melkveehouder Eduard Wullink niet echt om staat te springen.

"Ik ben nu vooral druk met m'n koeien. Ervoor zorgen dat ze het goed hebben met het warme weer", reageert Wullink terwijl hij door zijn stal loopt. Hij houdt er rekening mee dat hij zelf een van de piekbelasters is, maar echt druk maakt Wullink zich nog niet.

"Als ik het goed begrijp, zijn nog niet alle regelingen volledig bekend. Ik wil dat eerst maar eens afwachten voordat ik ga nadenken of ik mezelf wil laten uitkopen of niet. We hebben hier genoeg andere dingen om ons echt druk om te maken. Die rekentool komt later wel."

Ministerie: 'Simpelere tool was geen optie'

Het ministerie voor Natuur en Stikstof geeft in een reactie aan NU.nl toe dat "enkele ondernemers moeite hebben met het invullen van de tool", maar zegt dat een eenvoudigere werkwijze geen optie was.

Zo is geprobeerd om een zogeheten 'quickscan' te ontwikkelen waarmee ondernemers na een paar simpele vragen een eerste indruk kregen of ze piekbelaster zijn. Maar omdat het een versimpeling was van de huidige tool "werd de betrouwbaarheid van de uitkomst onzeker", mailt een woordvoerder. "Aangezien we zeer veel waarde hechten aan een betrouwbare uitkomst, hebben we besloten de quickscan niet in te zetten."

Het ministerie ontkent dat het zelf over alle gegevens beschikt om de berekeningen te doen. "Of een onderneming piekbelaster is, wordt bepaald op grond van de actuele, bedrijfsspecifieke informatie waar wij niet over beschikken. Bovendien vinden we het belangrijk dat ondernemers op hun eigen moment kunnen nagaan of ze onder de aanpak vallen."

Stuur gewoon een brief en zet daarin wat het probleem is bij ons en wat we eraan moeten doen. Ik snap al die flauwekul niet.

Ursula te Brake, boerin

'Belachelijk dat we er zo achter moeten komen'

Ursula te Brake kan weinig met die uitleg. "Ik vind het echt belachelijk dat we er met een rekenmethode achter moeten gaan komen hoe het met de toekomst van ons bedrijf en daarmee ons hele leven zit."

Ondertussen groeien de zorgen bij Te Brake en haar man, want hun melkveebedrijf ligt vlak bij een Natura 2000-gebied. Ze gaan er daarom van uit dat ze een van de piekbelasters zijn, maar willen zielsgraag 'doorboeren'. Juist daarom hoopten ze dat het kabinet de regelingen zo verleidelijk mogelijk zou maken voor andere boeren.