Oproep Ben jij boer? Dan horen we graag van jou

Vandaag maakte de overheid details rond de langverwachte uitkoopregelingen voor boeren bekend. Boeren kunnen vanaf vandaag via een speciale website zien of ze onder de regeling voor piekbelasters vallen. Door boeren uit te kopen, hoopt de regering de stikstofneerslag te verminderen. Ben jij boer? Dan komt NU.nl graag in contact met jou.

Wat vind je van de regelingen? Geeft het jou en je bedrijf de zekerheid waar je op had gehoopt? Of ben je juist ontevreden? Stuur een mailtje met je verhaal naar redactie@nu.nl. Wij bundelen de beste verhalen in een nieuw artikel.

We stellen het op prijs als je ook je naam en leeftijd laat weten en eventueel foto's van jezelf meestuurt. Vermeld sowieso je telefoonnummer, dan nemen we contact met je op als we jouw verhaal willen opnemen in ons artikel.