Langer onduidelijkheid voor boeren: uitkoopregeling zeker een maand uitgesteld

De uitkoopregeling voor grote piekbelasters is ruim een maand uitgesteld. Deze belangrijke regeling in het stikstofbeleid is op z'n vroegst eind mei rond. De goedkeuring vanuit Brussel laat namelijk op zich wachten, bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws