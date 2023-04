Gesprekken over Landbouwakkoord verlopen nog steeds stroef, half mei meer duidelijkheid

De partijen die betrokken zijn bij de onderhandelingen over het Landbouwakkoord zijn nog altijd ver van elkaar verwijderd. Maar volgens de betrokkenen zijn de gesprekken "nog absoluut niet" stukgelopen. Half mei wordt er meer duidelijkheid verwacht.

Land- en Tuinbouworganisatie LTO hoopt wel dat er snel "concrete voorstellen" komen, zegt Van der Tak. "We blijven te veel rondjes draaien en dat heeft geen zin. We willen duidelijkheid om met het akkoord aan de slag te kunnen."

Het was al enige tijd duidelijk dat de onderhandelingen over het Landbouwakkoord moeizaam verliepen. Het was de bedoeling dat de boeren en minister in april een akkoord zouden bereiken. Vorige week zei Adema al dat hij dat niet meer verwachtte.