Nieuwe klap blijft bouw bespaard: rekenmethode stikstof niet aangescherpt

Moet bij het beoordelen van een bouwproject ook worden gekeken naar de stikstofneerslag die buiten de grens van 25 kilometer vrijkomt? Het antwoord is nee, zo oordeelde de Raad van State vanochtend. Daarmee blijft een nieuwe klap voor de bouw voorlopig uit.

De zaak ging over een verlenging van de snelweg A15 bij Nijmegen. Maar omdat de uitspraak grote gevolgen kon hebben voor vergunningen van andere bouwprojecten keek de hele bouwwereld over de schouder mee.

Over een verlenging van de A15 wordt al jaren gesproken. Ook zijn er al meerdere rechtszaken over gevoerd.

De 25 kilometergrens voor stikstofneerslag wordt de afkapgrens genoemd. Eerder was deze afkapgrens voor wegverkeer 5 kilometer. Maar die moest het kabinet aanpassen, oordeelde de Raad van State in 2021. De grens van 5 kilometer werd toen opgerekt naar 25 kilometer.

De stikstofneerslag die vanuit een individueel project op beschermde natuur neerkomt is nog tot 25 kilometer te berekenen. Daar buiten is niet te berekenen van welk bedrijf of bouwproject de stikstof afkomstig is.