Natuur Zuid-Holland en Limburg fors onder druk, andere plekken later onderzocht

Vier natuurgebieden in Zuid-Holland en Limburg zijn er niet goed aan toe. Maar de provincies hebben nog te weinig inzicht in de oorzaken van de problemen, concludeert de Ecologische Autoriteit vrijdag. Alle provincies moeten voor 1 juli analyses van in totaal 130 natuurgebieden maken. Ze vormen de basis voor de besluiten hoe het landelijk gebied eruit moet komen te zien.

Zuid-Holland en Limburg moeten met aanvullende informatie komen, zodat in de gebiedsprogramma's goed onderbouwde maatregelen opgenomen kunnen worden.

De Ecologische Autoriteit bekeek de zogenoemde natuurdoelanalyses die de provincies aanleverden voor de natuurgebieden Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (nabij Alphen aan den Rijn), Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein (in het Groene Hart), Meinweg (bij Roermond) en Maasduinen (aan de Duitse grens bij Venray).

"Alle vier de gebieden hebben te maken met te weinig of juist te veel water, slechte waterkwaliteit en te veel stikstof", concludeert de autoriteit.

Voor alle vier de gebieden is volgens de autoriteit "meer inzicht nodig in het systeem: hoe werkt het daar wat betreft bodem, water en lucht, en in de wisselwerking met planten en dieren?"

Natuurgebied Meinweg in de buurt van Roermond. Foto: Getty Images

'Kennis nodig om natuur weer gezond te maken'

Daarmee moeten de onderliggende oorzaken van de slechte staat van de natuur duidelijk worden. Ligt het bijvoorbeeld aan een gekanaliseerde beek? Of verslechtert de natuur doordat er te veel water wordt gewonnen? "Deze systeemkennis is nodig om te weten aan welke knoppen gedraaid kan worden om de natuur weer gezond te maken", schrijft de autoriteit.

Voor een aantal "knelpunten in de gebieden" is al wel goed in beeld wat de onderliggende oorzaken zijn. De autoriteit adviseert dan ook daar snel maatregelen te nemen. "Zo kunnen de provincies voorkomen dat de natuur verder achteruitgaat en het in de toekomst moeilijker wordt om de natuurdoelen te halen."

Wat is de Ecologische Autoriteit? Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) heeft de Ecologische Autoriteit ingesteld. Die moet kijken of besluiten over beschermde natuur goed worden genomen.

De Ecologische Autoriteit is onafhankelijk. Daarin zitten mensen met veel kennis van de natuur. Denk aan wetenschappers en natuurbeheerders.

Minister Van der Wal vindt het belangrijk dat het orgaan onafhankelijk is, omdat boeren bijvoorbeeld twijfelen of berekeningen van de overheid wel kloppen.

Uiteindelijk moeten alle provincies voor 1 juli natuurdoelanalyses maken voor Natura 2000-gebieden die gevoelig zijn voor stikstof. In totaal zijn dat er dus 130. Daarvan zijn er al vijftig klaar.