Milieuclub MOB eist dat vergunningen van veertig boeren worden ingetrokken

Milieuorganisatie MOB eist van vier provincies dat de vergunningen van in totaal veertig boerderijen worden ingetrokken, bevestigt voorman Johan Vollenbroek na berichtgeving van NRC . Als Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg niet aan het verzoek van MOB voldoen, stapt de organisatie naar de rechter.

Het intrekken van de vergunningen moet ervoor zorgen dat de hoeveelheid stikstof in kwetsbare natuur daalt. De provincies hebben zestien weken de tijd om te reageren.

Volgens Mobilisation for the Environment (MOB) duurt het te lang om te wachten op de lijst van het kabinet met daarop honderden piekbelasters. Door die bedrijven vrijwillig uit te kopen, zou de stikstofuitstoot moeten dalen.

Vollenbroek is zich ervan bewust dat het intrekkingsverzoek de veertig boeren ook persoonlijk raakt. "Maar ze zijn wel wat van ons gewend", zegt hij.

De stikstofcrisis begon in 2019 na een uitspraak van de Raad van State. De zaak waarin de hoogste bestuursrechter van het land toen uitspraak deed, was aangespannen door MOB. Ook daarna won de milieuorganisatie meerdere rechtszaken over stikstof.