Dalende trend zet door: kleinste stikstofoverschot sinds 2014

Het overschot aan stikstof is in 2021 afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Wel verdween nog altijd 290 miljoen kilo stikstof ongebruikt in de bodem of de lucht. Het stikstofoverschot neemt al jaren af en is sinds 2014 niet meer zo klein geweest.

In vergelijking met 2020 is het stikstofoverschot met 5 procent gekrompen, blijkt maandag uit cijfers van statistiekbureau CBS. Die afname past in de trend van de laatste jaren. Sinds 2016 is het stikstofoverschot met 12,5 procent afgenomen.

Van het stikstofoverschot dat er in 2021 was, verdween 87 miljoen kilo in de lucht. 203 miljoen kilo kwam in de bodem terecht.

Het stikstofoverschot is de aangevoerde hoeveelheid stikstof verminderd met de stikstof die is vastgelegd in dieren of planten. Boeren voeren stikstof aan door bijvoorbeeld vee krachtvoer te geven of kunstmest uit te rijden.

Voorbeelden van producten waarin stikstof is vastgelegd, zijn eieren, melk of vlees. Een plant legt ook stikstof vast en met de oogst verdwijnt die stikstof van het land.

Brandnetels en gras groeien hard door stikstof

Bij een teveel aan stikstof groeien bepaalde planten heel hard. Denk aan brandnetels of grassen. Andere soorten die minder voedselrijke grond nodig hebben, komen daardoor in de verdrukking.

Doordat plantensoorten sterk in aantal afnemen of zelfs helemaal verdwijnen, hebben ook dieren die op of rond die planten leven het moeilijk. Zo zorgt een teveel aan stikstof voor een verslechtering van de biodiversiteit.

Dat het stikstofoverschot in 2021 opnieuw daalde, lag voornamelijk aan een afname van stikstof in mest. Door andere weersomstandigheden dan in de periode van 2017 tot 2020 zat er minder stikstof in het gras en de mais die aan koeien werden gevoerd.

Ook is er minder stikstof uitgestoten door varkens en kippen. Dat kwam vooral doordat er in 2021 minder dieren werden gehouden.

Natuur heeft het moeilijk door teveel aan stikstof

Doordat decennialang miljoenen kilo's stikstof zich hebben opgehoopt in de bodem, heeft kwetsbare natuur het moeilijk.

Daar moet de komende jaren verandering in komen, vindt het kabinet. Door bedrijven die veel stikstof uitstoten uit te kopen, hoopt het kabinet dat het teveel aan stikstof verder afneemt en dat de natuur zich kan herstellen.

