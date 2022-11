Bouwbedrijven noemen de stikstofuitspraak die de Raad van State woensdagochtend deed dramatisch. Volgens de uitspraak moet de vrijstelling van stikstofregels voor de bouw vervallen. De bedrijven roepen de betrokken ministers op ervoor te zorgen dat de uitspraak niet tot een bouwstop leidt.

De Raad van State stelt dat er geen directe bouwstop hoeft te volgen. Maar om een bouwvergunning te verkrijgen, moeten de stikstofgevolgen voor de omliggende natuur per project bekeken worden. Daardoor zou de bouwsector alsnog kunnen stilvallen. Bouwers hopen dat ministers Hugo de Jonge (Wonen), Rob Jetten (Klimaat) en Christianne van der Wal (Stikstof) snel duidelijkheid kunnen verschaffen.

De bouwsector vreest dat er onduidelijkheid ontstaat over of een project kan doorgaan. "Als een bouwbedrijf kan laten zien dat er een tijdelijke en beperkte toename van stikstofuitstoot zal zijn, zou het duidelijk moeten zijn dat een project kan doorgaan", zegt Coen van Rooyen van branchevereniging WoningBouwersNL.

Bouwend Nederland is erg negatief over de uitspraak van de Raad van State. Volgens deze branchevereniging gaat Nederland door het schrappen van de vrijstelling op slot. Voor allerlei bouwprojecten moeten immers opnieuw afzonderlijke milieuvergunningen aangevraagd worden.

"We zijn terug bij af en dit zorgt voor enorme vertragingen met schadelijke gevolgen voor huizenzoekers, de energietransitie en de Nederlandse economie. Alles moet nu gericht worden op het terugbrengen van de stikstofuitstoot", vindt Bouwend Nederland.

Vrees voor vertraging verduurzamingsprojecten

De uitspraak zal naast de woningbouw ook bij industriële verduurzamingsprojecten voor veel vertraging zorgen, menen industriële bedrijven. "Als er niet gebouwd mag worden, komen projecten voor bijvoorbeeld groene waterstof niet van de grond", stelt Victor van der Chijs, voorzitter van de Rotterdamse industriële ondernemersvereniging Deltalinqs.

"Er onstaat met de uitspraak veel onzekerheid over windenergieprojecten", vult Erik Klooster van de Vereniging Energie voor Mobiliteit en Industrie aan. "Je weet gewoon niet precies of je het vinkje voor een vergunning zult krijgen. Daarmee gaan we weer terug naar de situatie voor 2021."

Opgetogen reactie van klimaatactivisten

De milieugroep Mobilisation for the Environment (MOB), die de zaak had aangespannen tegen de automatische bouwvrijstelling, reageert juist opgetogen op de uitspraak van de Raad van State. "De Raad van State heeft een streep gehaald door een van de geitenpaadjes van het kabinet", zegt Johan van Vollenbroek van MOB, doelend op de bouwvrijstelling. Volgens hem is er in de afgelopen jaren niets gebeurd om stikstofuitstoot daadwerkelijk omlaag te brengen.