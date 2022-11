Het RIVM heeft opnieuw een fout gemaakt bij het opstellen van de lijst met de top honderd grootste ammoniakuitstoters in Nederland. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) zegt dat ze enorm baalt van de blunder.

Van der Wal heeft de Tweede Kamer dinsdagavond in een Kamerbrief op de hoogte gebracht van de fout. Op verzoek van de Kamer had Van der Wal lijsten met de grootste stikstof- en ammoniakuitstoters laten maken. De lijsten worden door het kabinet gebruikt om het stikstofbeleid te bepalen.

De fout is gemaakt bij het berekenen van de uitstoot van diverse varkens- en pluimveebedrijven. Daardoor is een onbekend aantal bedrijven onterecht op de lijst terechtgekomen.

Van der Wal: "We hebben het hier over mensen en hun bedrijf. Het mag niet zo zijn dat jouw bedrijf wordt aangemerkt als een van de grootste ammoniakuitstoters in dit land, terwijl de berekeningen niet kloppen en dus niet is vast te stellen of deze bedrijven terecht op de lijst staan."

De minister steekt haar ergernis over de werkwijze van het RIVM niet onder stoelen of banken. "We moeten erop kunnen vertrouwen dat de informatie die aangeleverd wordt door een onafhankelijk instituut als het RIVM klopt. Ik wil dat het RIVM zo snel mogelijk met meer duidelijkheid komt en de systemen extern laat toetsen."

Het is niet de eerste keer dat er een fout in de RIVM-lijst sluipt; zo gebeurde dat in april ook al.