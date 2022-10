Om kwetsbare natuur te beschermen, moet het kabinet de hoeveelheid stikstof drastisch verlagen. Dat heeft grote gevolgen voor veehouders. Zij moeten minder koeien, kippen en varkens houden. Hoe gaan boeren met die boodschap om en hoe kijken ze naar de toekomst? NU.nl spreekt en volgt meerdere boeren in verschillende situaties. Vandaag: een kippenboer uit het Brabantse Hoogeloon.

Pluimveehouder Ben Beerens (43) denkt dat hij mogelijk een van de 'piekbelasters' is uit het advies van Johan Remkes. De stikstofbemiddelaar adviseert om vijfhonderd tot zeshonderd piekbelasters binnen een jaar uit te kopen, om zo de uitstoot van stikstof snel te verminderen. Daardoor kunnen andere projecten, zoals woningbouw, wel doorgaan.

"Als er echt een goed bod komt kan het interessant zijn", zegt Beerens in eerste instantie. Maar na wat langer nadenken komt hij er toch op terug.

"Ik wil dan toch weer kippen gaan houden en ik wil hier eigenlijk helemaal niet weg. Als er een aanbod komt stel ik me constructief op, maar uitkopen is eigenlijk kapitaalvernietiging voor ons. Voor iemand die toch al wil stoppen is dat wellicht anders, maar ik wil kippen houden en het liefste op de plek waar ik nu zit", legt Beerens uit.

Woorden van Remkes waren 'hoopvol'

Beerens' pluimveehouderij staat in het Brabantse Hoogeloon. Hij houdt op twee locaties in totaal honderdduizend zogeheten vleeskuikenouderdieren. Dat zijn de ouders van vleeskuikens.

"Een bovengemiddeld bedrijf", schat hij de grootte in, dat ook een bovengemiddelde ammoniakuitstoot heeft. Zijn bedrijf ligt op een paar kilometer van Natura 2000-gebied Kempenland-West. Daarom denkt hij dat er "een kans bestaat" dat zijn bedrijf bij de vijfhonderd tot zeshonderd piekbelasters behoort waar Remkes het over had.

Beerens vond de toon van Remkes' woorden "hoopvol". Natuurlijk stipte de stikstofbemiddelaar punten aan die Beerens minder bevallen, zoals gedwongen uitkoop. Maar juist door de "goede toon" ligt er volgens Beerens een "goede basis".

Die goede basis wordt gevormd door de zogeheten kritische depositiewaarde (KDW) die Remkes adviseert te schrappen. Niet de depositie (neerslag van stikstof), maar uitstoot moet centraal staan. "Dat is voor ons ook makkelijker te meten", zegt Beerens.

Daarnaast is hij erover te spreken dat boeren die nu geen geldige vergunning hebben door de stikstofuitspraak van de Raad van State in 2019 (de PAS-melders) met voorrang worden geholpen.

Beerens al bezig met reduceren van ammoniak

Zelf is Beerens zich er ook van bewust dat er wat moet veranderen in de ammoniakuitstoot van zijn bedrijf. "We weten al twintig jaar dat we in de nabijheid van de natuur zitten. Daarom zijn we ook al bezig met het reduceren van stikstof. We testen op dit moment een innovatief systeem dat ammoniak reduceert."

"Er is techniek om onze uitstoot drastisch te verlagen", zegt Beerens. "Alleen die techniek is zo duur dat die onbetaalbaar is om snel door te voeren."

Wat het aanschaffen van dure techniek ook moeilijk maakt, zijn de steeds wisselende landbouwregels. Remkes stipte dat woensdag ook al aan. Hij noemde als voorbeeld het verdwijnen van het melkquotum in 2015. Boeren gingen hun bedrijven uitbreiden met grotere stallen en meer koeien. In 2017 volgden de fosfaatrechten, waardoor veel dure stallen niet vol mochten staan.

"We investeren in iets voor twintig jaar en de regelgeving verandert bij wijze van spreken elke drie jaar. Dat is lastig", legt Beerens uit.

Voor nu zit er niks anders op dan af te wachten met welk nieuw stikstofbeleid het kabinet komt. "Natuurlijk denk je er wel aan, maar ik blijf er vrij rustig onder. Al weet ik ook dat er mensen zijn die er heel anders in zitten."