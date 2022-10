Piet Adema wordt de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De oud-voorzitter van de ChristenUnie volgt zijn partijgenoot Henk Staghouwer op. Die legde begin september zijn taken neer, omdat hij zichzelf niet als de juiste persoon op de juiste plaats zag. Adema krijgt met Landbouw een van de grootste hoofdpijndossiers op zijn bord.

De 58-jarige Adema was tussen 2013 en 2021 partijvoorzitter van de ChristenUnie. Vorig jaar april gaf hij na twee termijnen het stokje door aan Ankie van Tatenhove. Adema was eerder lid van het dagelijkse bestuur (Gedeputeerde Staten) van Friesland, de provincie waar hij geboren is. Ook was hij waarnemend burgemeester van achtereenvolgens het Friese Achtkarspelen en de Drentse plaatsen Tynaarlo en Borger-Odoorn.

Adema wordt maandagmiddag beëdigd door koning Willem-Alexander. Hij krijgt het direct druk, want als landbouwminister is hij (mede)verantwoordelijk voor de aanpak van de stikstofproblemen. Het kabinet wil de uitstoot van stikstof sterk verminderen. Sommige boerenbedrijven kunnen niet voortbestaan vanwege de stikstofuitstoot vlak bij kwetsbare natuurgebieden. Boeren protesteren fel tegen de plannen.

Staghouwer had de taak om boeren te laten zien hoe zij hun bedrijf op een duurzame manier kunnen voortzetten. Maar de 49 pagina's tellende brief die hij in juni stuurde was zo teleurstellend, dat vrijwel de gehele Tweede Kamer hem terugstuurde naar de tekentafel. Kort daarna kwam Staghouwer tot de conclusie dat hij niet de juiste persoon was om leiding te geven aan "de grote opgaven" op zijn departement.

Aan Adema de cruciale taak om die grote problemen op te lossen en de boeren perspectief te bieden. "De landbouw hééft toekomst in ons land", zegt hij in een eerste reactie. Veehouders, akkerbouwers, tuinders en vissers hebben "duidelijkheid, rust en zekerheid" nodig voor de omslag die deze sectoren moeten maken. Het kabinet wil toe naar kringlooplandbouw en wil dat meer boeren groener gaan werken.

Na het vertrek van Staghouwer nam partijgenoot Carola Schouten zijn taken over. Schouten was landbouwminister in het vorige kabinet en kent zodoende het departement en de dossiers. In het huidige kabinet is zij minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Die portefeuille krijgt nu weer haar volledige aandacht. Premier Mark Rutte is blij dat met de beëdiging van Adema "het team weer compleet is".

Verbetering: in een eerdere versie van dit bericht stond dat Adema als minister van Landbouw verantwoordelijk wordt voor stikstof en de stikstofcrisis. Dat is niet helemaal juist. Christianne van der Wal (minister voor Natuur en Stikstof) gaat over het stikstofbeleid en dus de vermindering van de stikstofuitstoot op onder meer boerderijen. Ze zal daarin veel samenwerken met Adema, die over de toekomst van de agrarische sector gaat en welk perspectief er komt voor de boeren. We hebben het bericht daarom genuanceerd.