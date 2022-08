Het is onnodig om te twijfelen aan de wetenschappelijke basis van de stikstofplannen van het kabinet, stellen 36 wetenschappers in een gezamenlijke brief in Trouw. Volgens hen is er "grote wetenschappelijke consensus" over de stikstofcrisis. Nog meer uitstel van maatregelen leidt volgens de deskundigen tot extra natuurschade.

In het debat over stikstof worden telkens vraagtekens geplaatst bij de wetenschappelijke basis van de stikstofplannen van het kabinet. Zowel door politici als bijvoorbeeld gepensioneerde wetenschappers "uit een niet altijd relevant vakgebied", zegt hoogleraar ecologie Han Olff, een van de 36 wetenschappers.

Die twijfel is volgens Olff onnodig. Over natuur en stikstof bestaat er namelijk een brede wetenschappelijke overeenstemming. "Al het onderzoek laat zien dat er echt geen tijd is voor vijf jaar extra uitstel. Dat zou de kosten van herstel disproportioneel groter maken en de kans op succes kleiner."

Door het debat over de wetenschappelijke inzichten te blijven voeren, lijkt het inmiddels op de film Groundhog Day, vindt Olff. In die film beleeft weerman Phil een bepaalde dag telkens opnieuw en stapt hij dagelijks in dezelfde plas.

De huidige discussies draaien om de vraag of er technische innovaties klaarliggen die zoveel ammoniakuitstoot wegnemen, dat een kleinere veestapel niet langer nodig zou zijn. Olff: "Het antwoord is heel duidelijk: nee. Innovatie is niet effectief genoeg."

De wetenschappers pleiten ervoor de lasten van de stikstofcrisis te verdelen over verschillende groepen, zoals consumenten, retailers, banken en de agro-industrie. Volgens hen kan dit via "een slimme mix van beprijzing, educatie, ruimtelijke ordening, normering, vergunningen, handhaving en verandering van de voedselomgeving".