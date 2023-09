Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

NU.nl kiest elke dag een actueel onderwerp waarover jij uitgebreid met medelezers van gedachten kunt wisselen. Maarten van Rossem stopt samen met Philip Freriks in 2025 met tv-kennisquiz De Slimste Mens. Freriks wordt opgevolgd door Herman van der Zandt, maar voor Van Rossem is nog geen opvolger bekend. Wie zou dat volgens jou moeten zijn? En waarom?

Kun je de reacties niet vinden? Klik boven of onder dit bericht op de knop waar 'reacties' staat om naar de reacties te gaan. Daar kun je jouw reactie of opmerking achterlaten. Of klik hier om direct naar de reacties te gaan.