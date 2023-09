Stelling 'Ik koop alleen maar chocola van eerlijke cacao'

Op NU.nl vind je elke dag een stelling die bij het nieuws past. Steeds meer bedrijven proberen bij het maken van chocola zoveel mogelijk slaafvrije cacao te gebruiken. Na Tony's Chocelonely, Ben & Jerry's, PLUS en Albert Heijn gaat de HEMA slaafvrije chocola gebruiken, in dit geval bij de chocoladeletters en paaseitjes. Vandaag is de stelling: 'Ik koop alleen maar chocola van eerlijke cacao.'

