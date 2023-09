Stelling 'Buren moeten op elkaar kunnen rekenen voor een kop koffie'

Op NU.nl vind je elke dag een stelling die bij het nieuws past. Het is vandaag burendag. Dat is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds en wordt ieder jaar op de vierde zaterdag in september gevierd. Vandaag is de stelling: 'Buren moeten op elkaar kunnen rekenen voor een kop koffie.' Breng je stem uit en discussieer mee.

Volg stellingen Krijg een melding bij een nieuwe stelling van de dag Blijf met meldingen op de hoogte Zie ook Hoe voorkom je dat een meningsverschil met de buren uitloopt op een burenruzie? Kun je de reacties niet vinden? Klik boven of onder dit bericht op de knop met daarin het woord 'reacties' om naar de reacties te gaan. Daar kun je jouw reactie of opmerking achterlaten. Of klik hier om direct naar de reacties te gaan.

Heb je dit artikel gevonden via Net binnen? Je kunt vergelijkbare stukken elke dag via het knopje NUjij onder in je app vinden.