Op NU.nl vind je elke dag een stelling die bij het nieuws past. Mensen met een beperking krijgen in veel gemeenten te weinig hulp om volwaardig mee te doen in de maatschappij . Zij voelen zich hierdoor eenzaam en minderwaardig . Vandaag is de stelling: 'Gemeenten moeten prioriteit geven aan mensen met een beperking mee laten doen in de maatschappij. Ook als de gemeente dit geld ergens anders vandaan moet halen.'