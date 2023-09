Praat Mee Welke vakken moeten getoetst worden in de doorstroomtoets?

NU.nl kiest elke dag een actueel onderwerp waarover jij uitgebreid met medelezers van gedachten kunt wisselen. Vandaag gaat het over vakken in de doorstroomtoets voor leerlingen van groep acht, waarvan de uitslag meeweegt in het middelbareschooladvies. Dit jaar staan er geen vragen over aardrijkskunde, geschiedenis en biologie in. Alleen de wettelijke onderwerpen rekenen, taalverzorging en lezen worden nog getoetst. Wat vind jij daarvan? Welke vakken moeten volgens jou getoetst worden?

Zie ook Geen vragen over aardrijkskunde, geschiedenis of biologie in nieuwe eindtoets De normale huisregels zijn van toepassing. Volg dit onderwerp Krijg meldingen bij nieuwe berichten Blijf met meldingen op de hoogte Kun je de reacties niet vinden? Klik boven of onder dit bericht op de knop waar 'reacties' staat om naar de reacties te gaan. Daar kun je jouw reactie of opmerking achterlaten. Of klik hier om direct naar de reacties te gaan.