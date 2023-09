Coffeeshops mogen nu wel wiet verkopen, maar niet inkopen. Bij de wietproef wordt gekeken of ook de inkoop legaal kan worden. Daarom is vandaag de stelling: Het inkopen van wiet moet volledig legaal worden. Breng je stem uit en discussieer mee.

Eerste legale wiet vanaf half december te koop in Breda en Tilburg

