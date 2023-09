Een fokker van Franse buldogs heeft een boete van 3.000 euro gekregen, omdat de dieren een te korte snuit en abnormale ademhaling hebben. En vorige week zijn bij een omstreden fokker in Eersel opnieuw honden gevonden . Waar let jij op als je een hond koopt? Ga je zelf op onderzoek uit? Of laat jij je adviseren in de dierenwinkel? Deel je tips in de reacties.