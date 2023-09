Delen via E-mail

In Marrakesh is niet alleen fysieke, maar ook economische schade. Volgens inwoners van de Marokkaanse stad zijn er na de aardbeving veel minder toeristen dan normaal. "Alle mensen hier moeten het hebben van toerisme", zegt een inwoner . Daarom is de NUjij-stelling vandaag: 'Toeristen moeten hun vakantie naar Marokko laten doorgaan voor de economie'. Breng je stem uit en discussieer mee.