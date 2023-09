'Ik koop minder alcohol en tabak als de prijzen stijgen'

Delen via E-mail

Op NU.nl vind je elke dag een stelling die bij het nieuws past. Donderdag werd bekend dat het demissionaire kabinet 2 miljard euro gaat uittrekken om vooral de laagste inkomens te steunen. Een van de maatregelen in de nieuwe begroting is meer belasting heffen op sigaretten en alcohol . Daarom is vandaag de stelling: 'Ik ga minder alcohol en tabak kopen als de prijzen stijgen'. Breng je stem uit en discussieer mee.