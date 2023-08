Op NU.nl vind je elke dag een stelling die bij het nieuws past. Het demissionaire kabinet en de carnavalsprovincies zijn met elkaar in discussie over de eindtoets . Scholen willen die kunnen verplaatsen in verband met carnaval. Vandaag is daarom de stelling: 'Scholen moeten hun eindtoets kunnen verplaatsen vanwege carnaval'.