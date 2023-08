Stelling 'Een warmtepomp is onmisbaar vanwege de hoge gasprijzen'

Op NU.nl vind je elke dag een stelling die bij het nieuws past. Er is dit jaar een recordaantal warmtepompen verkocht. Vandaag is daarom de stelling: 'Een warmtepomp is onmisbaar vanwege de hoge gasprijzen'. Breng je stem uit en discussieer mee.

