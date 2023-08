Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Op NU.nl vind je elke dag een stelling die bij het nieuws past. Vanmiddag staat Sarina Wiegman als bondscoach van de Engelse voetbalsters in de WK-finale tegen Spanje. Nooit eerder wist een coach met twee verschillende landen de finale te halen. Vandaag is de stelling: Wiegman verdient een kans als coach in het mannenvoetbal. Breng je stem uit en discussieer mee.