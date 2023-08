Delen via E-mail

Op NU.nl vind je elke dag een stelling die bij het nieuws past. Hoewel op dinsdag en donderdag de langste files staan en het op die dagen het drukst is op kantoor, willen werkgevers hun personeel niet aanmoedigen op woensdag of vrijdag te komen. Vandaag is daarom de stelling: Werknemers moeten zelf kunnen bepalen welke dagen ze thuiswerken. Breng je stem uit en discussieer mee.