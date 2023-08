Extra kosten maken zonnepanelen steeds minder aantrekkelijk

Delen via E-mail

Op NU.nl vind je elke dag een stelling die bij het nieuws past. Energiebedrijf Vandebron gaat klanten met zonnepanelen tot tientallen euro's per maand extra in rekening brengen . Als het aan de Tweede Kamer ligt, wordt de salderingsregeling de komende jaren ook afgebouwd. Vandaag is de stelling: "Door extra kosten wordt het steeds minder aantrekkelijk om zonnepanelen te nemen." Breng je stem uit en discussieer mee.