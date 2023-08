Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Op NU.nl vind je elke dag een stelling die bij het nieuws past. Gisteren werd bekend dat Philips deels in handen komt van een buitenlands investeringsbedrijf. Vandaag is de stelling: De overheid moet voorkomen dat Nederlandse bedrijven in buitenlandse handen vallen. Breng je stem uit en discussieer mee.