Op NU.nl vind je elke dag een stelling die bij het nieuws past. Het Nederlands elftal is vrijdag uitgeschakeld op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Zweden won vrijdag van Japan en plaatste zich daarmee voor de halve finale die dinsdag gespeeld wordt. Vandaag is de stelling: 'Nu Oranje uit het toernooi ligt, volg ik het WK voetbal niet meer.' Breng je stem uit en discussieer mee.