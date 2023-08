Oproep Wat wil jij nog weten over al het extreme weer? Stel je vragen hier

Het ene na het andere land kampt deze zomer met noodweer, bosbranden, modderstromen, extreme neerslag of een naderende tyfoon. Wat wil jij nog weten over het extreme weer? Klimaatverslaggever Rolf Schuttenhelm beantwoordt de beste en meestgestelde vragen in een artikel.