Dieren moeten beschermde status verliezen als ze overlast veroorzaken

Op NU.nl vind je elke dag een stelling die bij het nieuws past. Meeuwen zorgen voor steeds meer overlast omdat ze te weinig voedsel kunnen vinden, een wolf doodde sinds vorig jaar al honderden schapen en dassen die een risico voor het treinverkeer vormen . Vandaag is de stelling: 'Zodra een dier overlast veroorzaakt, moet het zijn beschermde status verliezen.' Breng je stem uit en discussieer mee.

De brutale (en beschermde) meeuw rukt op in de stad: 'Net Bonnie en Clyde'

