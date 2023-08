De buurtwinkel passé? NUjij'ers zijn fan, maar tegelijkertijd ontevreden

NUjij'er Dhaasnoot ziet vooral voordelen van de buurtwinkel, zolang er een gezonde balans is met de grotere concerns. "Onder buurtwinkels vallen voor mij ook bijvoorbeeld de lokale slagerij, bakker, kaasboer, vleeswarenzaak, slijterij en groenteboer. Deze zou ik toch écht niet willen missen in mijn woonplaats. De meeste producten zijn veel lekkerder en verser dan in de grote Albert Heijn én soms goedkoper. Voor de grote boodschappen is een bezoek aan de Albert Heijn weer erg nuttig. De combinatie van beide is voor mij belangrijk!"

NUjij'er EllekeMel is minder positief. "Het is ontzettend handig om een buurtwinkel in de buurt te hebben voor een vergeten boodschapje. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat iemand daar al zijn boodschappen doet. Een bizar klein assortiment, amper verse groenten en vers fruit, absurd hoge prijzen (acceptabel voor dat vergeten pakje suiker, niet voor je weekboodschappen), amper biologische producten, vaak zeer minimale openingstijden... Alleen open zijn als ik op kantoor ben, dat helpt niet echt."

"Ik ben nu op vakantie in Nederland in een afgelegen dorp - mét buurtwinkel. De prijzen zijn 50 tot 180 procent hoger (of soms nog meer) dan bij de Lidl of Albert Heijn! Hier kun je echt niet voor een gezin de weekboodschappen halen."

De winkel in de buurt van NUjij'er Pauline_ specialiseert zich in een bepaald segment en daarvoor gaat deze gebruiker er wél naartoe: "De buurtwinkel hier is een boerengroentewinkel. Prima voor groente en fruit, dat koop ik er graag. Maar het assortiment is niet breed genoeg voor de volledige boodschappen. Je zult er geen pindakaas, pasta of cola vinden."

NUjij'er Krentenbroodmeneer weet dat er in sommige regio's geen andere optie is dan de buurtwinkel: "Wij wonen in een dorp met zeshonderd inwoners. De buurtsuper is 3 kilometer bij ons vandaan. De grotere ketens tussen 8 en 15 kilometer. Dat er een buurtsuper voor de vergeten boodschap is, is dus superfijn. Echter is dit geen filantropische instelling. Om deze open te houden, ben je zelf ook verplicht om zo nu en dan wat af te nemen. Daar winkelen is dus soms ook uit eigenbelang."

NUjij'er Tessch vindt buurtwinkels niet efficiënt: "Ik zou kleine handelaars wel meer willen steunen, maar eerlijk gezegd vind ik het handiger om één keer per week naar de grote Albert Heijn hier te gaan. Ik kan daar alles in één keer vinden en ik ben zo minder tijd kwijt. Ik ga alleen naar kleine zaken als ik nog iets van brood of groenten nodig heb, of als ik een keer iets speciaals wil, zoals kaas of een gebakje."

Ook NUjij'er Marolein_Vermeulen draagt de buurtwinkels een warm hart toe, maar zij heeft simpelweg moeite met de prijzen: "Ik zou het liefst al mijn boodschappen bij ons kleine buurtsupertje willen doen. Goed voor de winkel, goed voor het dorp. Het is vanaf hier 13 kilometer rijden naar een grote supermarkt. Mensen zonder auto zijn afhankelijk van de dorpssupermarkt. Daarom is het belangrijk dat hij blijft voortbestaan!"