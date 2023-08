Influencers, bekende acteurs en zangers: praat mee over rolmodellen

NU.nl kiest elke dag een actueel onderwerp waarover jij uitgebreid met medelezers van gedachten kunt wisselen. Vandaag kun je meepraten over rolmodellen. Voor fans is zangeres Lizzo een rolmodel als het gaat om zelfliefde. Dat juist zij wordt beschuldigd van het creëren van een onveilige werksfeer, verbaast dan ook veel mensen. Is er een bekend persoon die jij als rolmodel ziet? Zo ja, waarom? En zou dat veranderen als er bijvoorbeeld beschuldigingen naar buiten komen?

