Stelling: Pieter Omtzigt moet zelf een partij starten

Het CDA heeft een poging gedaan om Pieter Omtzigt te laten terugkeren bij de partij. Deze poging heeft echter tot niets geleid. Het kamerlid zegt dat het CDA-boek wat hem betreft dicht is . Omzigt maakt een dezer dagen bekend hoe zijn politieke toekomst eruit ziet. De stelling is daarom vandaag: Pieter Omtzigt moet zelf een partij starten. Breng je stem uit en discussieer mee.

