Stelling: Organisatoren van festivals of feesten mogen zelf bepalen welke eisen ze stellen

De organisatie van het Zomercarnaval in Rotterdam heeft een verbod ingesteld op "vulgair dansen". Tijdens dit kleurrijke feest krijgt iedereen door middel van muziek, eten, dans en kostuums de kans om culturele diversiteit te vieren. Vandaag is de stelling: Organisatoren van festivals of feesten mogen zelf bepalen welke eisen ze stellen. Breng je stem uit en discussieer mee.

Afgelopen dagen kwam het Zomercarnaval in opspraak. De organisatie heeft een verbod ingesteld op "vulgair dansen". Hiermee worden dansstijlen bedoeld die "seksueel suggestief zijn of als ordinair worden beschouwd". Voorstanders vinden echter met name de dansvorm bubbling heel onschuldig.

Ook de organisatie van het festival Zwarte Cross nam afgelopen week strenge maatregelen, maar dit was om wangedrag tegen te gaan.

