Praat mee over vakantieland Frankrijk: welke tips heb jij?

Deze zomer vraagt NU.nl lezers om hun beste vakantietips per land. Vandaag is Frankrijk aan de beurt. Ga jij er weleens naartoe? Welke Franse lekkernij is jouw favoriet? Wat moeten je NU.nl-lezers er absoluut doen, zien of meemaken? Deel hieronder je tips met ons.

De normale huisregels zijn van toepassing.

