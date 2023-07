Wat wil jij nog weten over het gelijkspel tussen Oranje en de VS op het WK?

Oranje speelde donderdagnacht in een prachtige wedstrijd gelijk tegen regerend wereldkampioen de Verenigde Staten (1-1). Wat wil jij nog weten over die wedstrijd, over Oranje in het algemeen of over het WK in Australië en Nieuw-Zeeland? Stel je vraag dan via onderstaand formulier en wie weet zie jij het antwoord op jouw vraag terug in een nieuw artikel op NU.nl.