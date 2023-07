Droogte, hitterecords en bosbranden: praat mee over klimaatzorgen

NU.nl kiest elke dag een actueel onderwerp waarover jij uitgebreid met medelezers van gedachten kunt wisselen. Vandaag kun je meepraten over het klimaat. De waterhittegolf in de Atlantische Oceaan, het warme oceaanwater bij Florida en de hitte in Zuid-Europa : er zijn deze week veel gebeurtenissen die wijzen op klimaatverandering. Maak jij je erg zorgen over de toekomst of over de problemen op dit moment? Of ben je er niet zo mee bezig?