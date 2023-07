Stelling: Ik drink geen druppel alcohol als ik met kinderen in de auto stap

Op NU.nl vind je elke dag een stelling die bij het nieuws past. Bijna drie kwart van de Nederlanders (71 procent) zegt niet met drank op achter het stuur te kruipen als er kinderen op de achterbank zitten. Drink jij weleens voor je weggaat met de auto, of helemaal niet? Vandaag is de stelling: Ik drink geen druppel alcohol als ik met kinderen in de auto stap. Breng je stem uit en discussieer mee.

