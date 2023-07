Van Het gouden ei tot Het bittere kruid: praat mee over leeslijsten en literatuur

NU.nl kiest elke dag een actueel onderwerp waarover jij uitgebreid met medelezers van gedachten kunt wisselen. Vandaag kun je meepraten over leeslijsten en literatuur. Schrijfster Marga Minco is op maandag 10 juli overleden. Ze was vooral bekend van haar debuut Het bittere kruid, dat velen (misschien wel verplicht voor school) hebben gelezen. Lees jij regelmatig een boek? Welke literatuur vind jij belangrijk? Zijn er boeken die middelbare scholieren verplicht zouden moeten lezen?

