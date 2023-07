Wat wil jij nog weten over de natuurherstelwet van de Europese Unie?

Het Europees Parlement stemde woensdag in met de natuurherstelwet van Eurocommissaris Frans Timmermans. Die wet is bedoeld om het snelle verlies van plant- en diersoorten in Europa te stoppen. Wat wil jij daar nog over weten? Laat het ons via onderstaand formulier weten. Vrijdag beantwoordt klimaatverslaggever Rolf Schuttenhelm de beste en meestgestelde vragen.