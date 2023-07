Praat mee: Wie moet Mark Rutte opvolgen bij de VVD?

Delen via E-mail

NU.nl kiest elke dag een actueel onderwerp waarover jij uitgebreid met medelezers van gedachten kunt wisselen. Vandaag maakte Mark Rutte bekend dat na de verkiezingen vertrekt uit de politiek. Wie moet hem opvolgen als leider van de partij die al dertien jaar de grootste van Nederland is? Moet het een huidig bewindspersoon worden, een Tweede Kamerlid of juist heel iemand anders?

