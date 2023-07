Stelling: Partijen moeten in het landsbelang voorkomen dat dit kabinet valt

Op NU.nl vind je elke dag een stelling die bij het nieuws past. Het kabinet is het nog steeds niet eens over maatregelen om het aantal migranten omlaag te brengen. Het is de vraag of het kabinet-Rutte IV de kwestie overleeft. Vandaag is de stelling: Partijen moeten in het landsbelang voorkomen dat dit kabinet valt. Breng je stem uit en discussieer mee.

