Jullie suggesties voor studentenwelzijn: 'Focus juist op motivatie'

Veel lezers noemen prestatiedruk als grote factor. Lezer An_nu stelt voor om die niet te veel te benadrukken:

"Ik zou niet willen bagatelliseren, maar het is denk ik voor veel mensen wel moeilijk voor te stellen dat je van hard werken zoveel stress krijgt. Misschien is het onderdeel van het probleem dat er prestatiedruk is in plaats van motivatie. Met motivatie kun je zonder stress heel hard werken."

"Ik denk dat de (niet-sociale) media hier aan mee kunnen helpen, want met al die mentale-gezondheid-is-een-drama-artikelen denk ik soms dat het ook een selffulfilling prophecy wordt."

"De overheid kan ook iets doen met Postbus 51-campagnes of iets dergelijks: 'Leer een vak, dan kom je aan de bak' of 'Je bent een held als je werkt voor je geld', zoiets. We moeten proberen wat trots en voldoening in de samenleving te krijgen."

'Op straat belanden is een reëel angstbeeld'

Veel lezers wijzen naar de woningmarkt en het vooruitzicht na het studeren. Het is voor een groot deel van de studenten maar de vraag of ze na afronding van hun studie snel een betaalbare woning kunnen vinden. Zo zegt BewonerRegioUtrecht:

"Het welzijn van studenten hangt samen met het toekomstperspectief na de studie. Dat houdt bijvoorbeeld in dat bij aanvang van de studie al helder is welk type banen er aan de eindstreep wachten en goede afbetalingsregelingen. En vooral de mogelijkheid om na de studie zelfstandig ergens te wonen. Het lijkt me frustrerend om na vier jaar vrijheid (op een studentenkamer) weer jaren op je tienerkamer te moeten wonen."

"Mijn tip: bouw studentenkamers voor volwassenen. Een kleine studio, waarin alleen de douche/wc achter een deur zit. Dit is al beter dan terug moeten naar de ouders. En dat kan voorkomen dat starters op straat belanden, wat voor veel jongeren nu een te reëel angstbeeld is."

'Schaf het minimumjeugdloon af'

Niet alleen prestatiedruk en huisvesting spelen een rol, maar ook financiële zorgen dragen bij aan de mentale problemen. Lezer A_W_W ziet mogelijkheden bij de lonen:

"Student zijn is meer dan alleen studeren. Je krijgt ook te maken met andere kopzorgen. De focus zou moeten liggen op het studeren in plaats van het kunnen rondkomen van een minimumjeugdloon tot je 25e."

"Een verandering van dit systeem zal al wat stress weghalen. Met dit jeugdloon moet je als achttienjarige het dubbele aantal uren werken om hetzelfde te kunnen verdienen als iemand boven de 25. Die uren kunnen beter in studie of ontspanning besteed worden."