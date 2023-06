Stelling: Abortus moet uit het Wetboek van Strafrecht gehaald worden

Abortus staat nog altijd in het Wetboek van Strafrecht. Maar het is grotendeels een principiële kwestie: abortus is in de praktijk bijna nooit strafbaar, zolang er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. In artikel 296 van het Wetboek van Strafrecht staan deze voorwaarden beschreven: "Het in het eerste lid bedoelde feit is niet strafbaar, indien de behandeling is verricht door een arts in een ziekenhuis of kliniek waarin zodanige behandeling volgens de Wet afbreking zwangerschap mag worden verricht." De Wet afbreking Zwangerschap is de wet uit de jaren tachtig die abortus grotendeels legaliseerde en reguleerde. Met andere woorden: zolang de procedure volgens de regels wordt uitgevoerd, is abortus niet strafbaar.



Tegenstanders van het verwijderen van abortus uit het Wetboek van Strafrecht vinden dat deze voorwaarden nodig zijn om het ongeboren kind te beschermen. Ook zijn sommige tegenstanders van mening dat het de vrouw juist beschermt tegen onveilige abortussen, doordat het een kader creëert waarbinnen een abortus veilig uitgevoerd mag worden.

Voorstanders vinden dat abortus in een onnodig negatief daglicht wordt geplaatst door het in het Wetboek van Strafrecht te houden en dat de passage vrouwen en abortusartsen criminaliseert.