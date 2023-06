Een must of te energieslurpend? Praat mee over (kantoor)airco's

NU.nl kiest elke dag een actueel onderwerp waarover jij uitgebreid met medelezers van gedachten kunt wisselen. Vandaag kun je meepraten over airconditioning. Afgelopen winter raadde de overheid burgers en bedrijven aan om energie te besparen. Maar in de zomer lijkt de aandacht voor energiebesparing weer te verslappen, terwijl de airco's met name in kantoorgebouwen loeien. Heb jij zelf airconditioning? En vind jij het op kantoor of thuis nodig? Waarom wel of niet?