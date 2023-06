NU.nl kiest elke dag een actueel onderwerp waarover jij uitgebreid met medelezers van gedachten kunt wisselen. Vandaag kun je meepraten over het bemachtigen van concertkaartjes. Koop je regelmatig concertkaartjes of ben je vaak net te laat? Zet je een wekker en sta je uren in de wachtrij ? Of hoop je dat er kaarten beschikbaar komen op TicketSwap? Deel je ervaringen met ons.