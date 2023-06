Zij lijden aan postcovid: 'Ik ben mens, ik wil niet thuis opgesloten zitten'

Experts vinden dat er een speciale aanpak moet komen voor mensen met langdurige gezondheidsklachten na hun coronabesmetting. In Nederland gaat het om tienduizenden mensen. Sommigen van hen deelden hun verhaal op ons reactieplatform NUjij. Hoe is het om postcovid te hebben, of een partner te hebben die dat heeft?

'Na drie jaar nauwelijks meer contact met collega's'

NUjij'er Kamp: "Hier iemand met postcovid. Als gezonde, sportende veertiger ben ik bijna drie jaar geleden besmet geraakt. Het leek mee te vallen en ik bleef vanuit huis doorwerken totdat ik compleet instortte. Ik kon alleen maar slapen en liggen."

"Ik heb alles aangegrepen om beter te worden: fysiotherapie, ergotherapie, revalidatiekliniek, osteopathie, vitamines, enzovoorts. Ik vind m'n werk leuk en m'n werkgever doet er alles aan om me te houden. Inmiddels kan ik een paar uur per dag vanuit huis werken, maar ik moet uitkijken voor overprikkeling. Na drie jaar niet op kantoor te zijn geweest, heb ik nauwelijks meer contact met collega's."

"Als je me ziet lopen of op sociale media volgt, denk je dat er niets aan de hand is. Sociale activiteiten moet ik bewust inplannen, zodat ik de week daarna kan bijkomen. Maar ik ben mens, ik wil niet alleen in m'n huis opgesloten zitten. Dus dan neem ik een terugval voor lief."

Kamps verzoek aan het kabinet en de medische wereld: "Help me. Zorg voor onderzoek en een oplossing. En met mij vele anderen, die er soms erger aan toe zijn."

Wat is langdurige covid (of postcovid)? Volgens het RIVM houden sommige mensen langdurig klachten als ze COVID-19 hebben gehad. Dit kan maanden of zelfs jaren aanhouden. Dat wordt long covid, langdurige covid of postcovid genoemd. Voorbeelden van langdurige klachten na corona zijn vermoeidheid, benauwdheid en pijn.

'Slapen lukte nauwelijks vanwege de pijn'

NUjij'er Anirbas: "Ook ik ben een van de mensen die al 2,5 jaar last heeft van postcovid. Van een gezonde begin dertiger die sportte en een eigen bedrijf had, en daar een afstudeertraject en een gezin met drie kinderen mee combineerde, naar iemand die nauwelijks nog iets kan."

"Ik heb constant extreme spierpijnen, ben enorm benauwd, elke prikkel is me te veel en ik heb ook cognitief veel klachten: ik ben vergeetachtig enzovoorts. Zelfs slapen lukte vanwege de pijn uiteindelijk ook nauwelijks nog."

"Nu zit ik sinds drie maanden aan flinke medicatie als symptoombestrijding. Dat helpt iets, maar mijn leven is verre van wat het was en de situatie heeft heel veel gevraagd van mijn gezin. Het zou zo mooi zijn als er voor onderzoek naar deze situatie meer samengewerkt wordt binnen Nederland, maar ook wereldwijd."

1:41 Afspelen knop Hier hebben mensen met langdurige covid nog veel later last van

'Ze had geen spierkracht en was oververmoeid'

NUjij'er G127 heeft een partner met postcovid. "Ze werkt in de zorg en kreeg anderhalf jaar geleden corona. Het eerste half jaar kon ze niets. Ze had onder meer geen spierkracht, was oververmoeid en had last van prikkels. Met een jong kind thuis is dat niet gemakkelijk."

"Sindsdien is ze langzaam vooruitgegaan. Ze werkt weer, maar nog niet volledig. Ze is ook zeer gemotiveerd, maar dat kan ook een nadeel zijn - als je te snel meer gaat doen, volgt vaak een terugval."

"De medische trajecten zijn allemaal afgerond. Er is geen behandeling en geen traject meer dat ze niet al gevolgd heeft. Oordoppen helpen nu tegen de prikkels."

"Voor ze besmet werd met corona, had ze geen fysieke klachten. Ze at gezond, had geen burn-out en sportte veel. Ik vermeld dat omdat mensen vaak claimen dat mensen met een dergelijke levensstijl minder of niet vatbaar zijn voor postcovid."

'We hopen dat er ooit nog verbetering in komt'

NUjij'er Zonnetje18: "Mijn partner (56) kampt met postcovid. Een zeer slanke, sportieve en gezonde vent die marathons liep en een hele goede conditie had. Ook heeft hij nooit gerookt."

"In 2021 is hij besmet geraakt en kreeg hij thuis geen zuurstof na dubbele longontstekingen. Ziekenhuizen waren helaas vol. Nu is hij 100 procent afgekeurd. Dit na alle mogelijke trajecten doorlopen te hebben zoals ergotherapie, fysiotherapie, bezoeken aan de cardioloog en longarts, een revalidatiekliniek en ga zo maar door."

"Gelukkig krijgen we veel hulp van stichting C-Support. Hij kampt nog steeds met een hele reeks klachten. We hopen dat er ooit nog verbetering in komt."